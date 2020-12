Home » Tv » Grande fratello VIP » GF Vip anticipazioni stasera: Tommaso, che sorprese! Gregoraci cambia idea?

Che cosa accadrà durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 7 dicembre? Quali sorprese il GF Vip ha riservato Aid alcuni degli abitanti della casa più spiata d’Italia? Sorprese, chiarimenti e nuovi scontri. Qualcuno entra nella casa: di chi si tratta?

Il Grande Fratello Vip torna in onda con una puntata ricca di emozioni e di sorprese. Durante la diretta di lunedì 7 dicembre 2020 il conduttore Alfonso Signorini annuncerà che la casa più spiata d’Italia acquisisce un nuovo concorrente: Cristiano Malgioglio, dopo il “periodo di prova” diventa ufficialmente un concorrente del GF Vip. Potrà dunque essere votato e votare. La Malgi, ne siamo certi, d’ora in avanti cercherà di dare ancora di più il proprio contributo al menate casalingo e del reality show… in altre parole, ne vedremo delle belle.

Elisabetta Gregiraci cambia idea?

Elisabetta Gregoraci dovrebbe uscire ufficialmente dal gioco durante la diretta: dopo aver trascorso qualche ora insieme a Pierpaolo Pretelli nel cucurio la ex signora Briatore rimarrà salda nella sua idea di uscire dal gioco oppure ci sarà un colpo di scena dell’ultimo minuto? Ancora non è detta l’ultima parola.

Le sorprese per Tommaso Zorzi

Al centro della puntata ci sarà sicuramente Tommaso Zorzi, vero mattatore del Grande Fratello Vip. Il ragazzo è molto provato dall’uscita dell’amico fraterno Francesco Oppini ed è arrivato a confessare di essersi innamorato dell’ex coinquilino. Il figlio di Alba Parietti tornerà dunque nella casa per avere un chiarimento con lui.

Nelle scorse ore Zorzi si è confidato con l’amica coinquilina Stefania Orlando e si è detto piuttosto preoccupato per le confidenze che ha fatto a Cristiano Malgioglio a proposito dei suoi sentimenti verso Francesco Oppini. Tommaso prova molto imbarazzo per aver manifestato così apertamente i propri sentimenti, poi però fa una considerazione: se le sue esternazioni dovessero rovinare la loro amicizia, sarebbe “meglio perderlo che trovarlo”, ha detto il talentoso vippone Ma le sorprese per l’influencer e star di Riccanza non sono finire: riuscirà finalmente a vedere anche la sua mamma.

Una bella sorpresa spetterà anche ad Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e donne: che cosa ha riservato per lui il Grande Fratello Vip?