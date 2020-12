genovese-di-cinghiale-su-focaccia-ai-cereali

Ingredienti PER LA FOCACCIA

250 g farina 0

100 g semola rimacinata di grano duro

45 g farina di cereali misti e semi

9 g sale

2 g lievito di birra fresco

Ingredienti PER LA GENOVESE

400 g cipolle

350 g polpa di spalla di cinghiale

40 g sedano

20 g carota

bacche di ginepro

pepe nero in grani

chiodi di garofano

timo

maggiorana

sale

olio di arachide

olio extravergine di oliva

Durata: 7 h 30 min Livello: Medio Dosi: 4 persone

PER LA FOCACCIA

Sciogliete il lievito in 210 g di acqua, in una ciotola; aggiungete una parte della farina 0 formando un pastello. Salate e mescolate, quindi unite tutte le farine rimaste e la semola; impastate, prima nella ciotola, poi sul piano di lavoro, per circa 15 minuti.

Ponete la pasta in un recipiente unto di olio, coprite e lasciate lievitare a temperatura ambiente per 5 ore.

Schiacciate quindi leggermente la pasta ed effettuate due pieghe, richiudendola su se stessa a panetto. Fatelo ruotare tra le mani a conca, sul piano di lavoro, dandogli nuovamente una forma a palla. Rimettetelo in un recipiente unto di olio e lasciatelo lievitare coperto, in frigorifero, per 17 ore.

Togliete l’impasto dal frigo e lasciatelo a temperatura ambiente per altre 3 ore, infine spianatelo aiutandovi con un po’ di semola. Eliminate la semola in eccesso e stendete l’impasto in una teglia unta di olio extravergine. Infornate a 250 °C per 15-20 minuti.

PER LA GENOVESE

Mondate e tritate il sedano e la carota.

Sbucciate le cipolle e affettatele sottilmente.

Rosolate in una casseruola il sedano e la carota con un filo di olio extravergine. A parte, rosolate la polpa di cinghiale in una padella con olio di arachide, sale, timo e maggiorana, quindi trasferitela nella casseruola con le verdure e copritela con la cipolla.

Cuocete a fuoco lento per 4 ore, aggiungendo negli ultimi 45 minuti un mazzetto di timo e maggiorana e le spezie: qualche grano di pepe, qualche bacca di ginepro e 1-2 chiodi di garofano.

Sfilacciate la carne di cinghiale e servitela insieme con le cipolle, accompagnandola con la focaccia.

Da sapere: la ricetta originale prevede lo stinco di cinghiale, non la polpa di spalla a bocconi. Nel caso voleste usare gli stinchi, più difficili da reperire, calcolate 7 ore di cottura.