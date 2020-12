elisabetta-gregoraci,-il-congedo-turbolento-dalla-casa:-“sei-una-gatta-morta”

La showgirl Elisabetta Gregoraci lascia la casa del Grande Fratello e torna in studio tra le critiche degli opinionisti

Mai così turbolento e pieno di insidie vi è stato un congedo dalla casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello. Ieri sera l’ormai ex “gieffina” dei Vip ha lasciato i suoi compagni di “cella” ed è tornata alla vita di sempre.

All’interno della casa, Elisabetta è stata spesso oggetto di critiche, provenienti da ogni dove. Si è partiti dall’ex marito e imprenditore Flavio Briatore, che l’ha minacciata di “recidere” gli alimenti e l’eredità. Il tutto a causa dei comportamenti scellerati del personaggio all’interno della casa. La Gregoraci ha fatto parlare molto di sè in questi mesi, rendendosi protagonista di battibecchi con i suoi inquilini e flirt roventi con alcuni “selezionati”.

All’atto del suo congedo, ritorna in studio da Alfonso Signorini, ma le polemiche non si placano affatto…

Elisabetta Gregoraci, l’intervento “brutale” dell’opinionista

Lo aveva annunciato già una settimana prima che sarebbe uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e la promessa si è rivelata tale, senza alcun dietrofront. Elisabetta Gregoraci non è più una inquilina dei Vip. La decisione di congedarsi è dettata dal richiamo di madre pronta a “risolvere” la nostalgia del figlio.

Ma prima di intraprendere il viaggio verso casa, l’ex conduttrice di “Made in Sud” si è confrontata di nuovo con le critiche. Questa volta il luogo dell’”inferno mediatico” è lo studio del GF Vip 2020. L’argomento che ha tenuto banco la discussione con una opinionista in particolare, che non ha mai visto di buon grado gli atteggiamenti di Eli all’interno della casa sono i presunti flirt. Prima Pierpaolo Petrelli, con il quale ha condiviso momenti di passione incontrollata all’interno del cucurio e un bacio intenso in piscina, come ciliegina dell’ultimo scatto tra le esperienze vissute.

Tra gli opinionisti del reality show spuntano le considerazioni al “veleno” di Antonella Elia, che l’aveva apostrofata come una “gatta morta, che si strusciava sui corteggiatori” che secondo lei considerava suoi “animali domestici preferiti”. Insomma, un congedo non troppo felice per lei. Ma chissà se ora la profezia di Pupo si rivelerà una realtà, nel vederla di nuovo tra le braccia di Briatore, con il quale nel frattempo si è raffreddato il rapporto…