Coronavirus nel mondo, anche gli Usa verso la vaccinazione di massa: le prime dosi forse già da venerdì

Primo giorno di vaccinazioni nel Regno Unito

Primo giorno nel Regno Unito per la somministrazione del vaccino elaborato dai laboratori tedeschi BioNTech in partnership con il colosso farmaceutico americano Pfizer. La prima britannica ad essere vaccinata è stata una 90enne nell’Irlanda del Nord. In contemporanea le somministrazioni scattano in decine di ospedali del servizio sanitario nazionale (Nhs) in Inghilterra, Scozia e Galles. “Sarà una maratona, non uno sprint”, ha ribadito il professor Stephen Powis, direttore medico dell’Nhs, ricordando che si inizierà dalle case di riposo (degenti e personale) e subito dopo da tutti gli ultraottantenni del Paese e – con loro – da medici e infermieri in prima linea sul fronte dell’emergenza coronavirus. Al momento il Regno Unito ha ricevuto circa 800mila vaccini, ma ne ha preordinati solo dalla Pfizer 40 milioni, destinati nei prossimi mesi a garantire la prima dose e il richiamo a 20 milioni di persone.

Usa, da venerdì prime dosi di vaccino

Gli americani potrebbero cominciare a vaccinare contro il coronavirus già da venerdì. Lo ha detto alla Nbc James Hildreth, tra gli advisor scientifici della Fda (Food and drug administration). Il panel dei consiglieri dell’Fda si riunirà giovedì per valutare il vaccino di Pfizer-Biontech che lo scorso 20 novembre ha richiesto l’autorizzazione d’emergenza per la somministrazione del siero. Pfizer ha definito il suo vaccino efficace al 95%. Con il parere positivo degli advisor, l’Fda darà il via alle vaccinazioni che partirebbero nel giro di 24 ore. In prima fila per l’immunizzazione negli Usa ci sono i medici, che hanno già ricevuto le istruzioni sulle procedure e la tempistica.

Nyt, Trump disse no a Pfizer per ulteriori dosi di vaccino

Alcuni responsabili dell’amministrazione Trump la scorsa estate hanno rinunciato all’offerta di Pfizer di vendere agli Usa ulteriori dosi di vaccino anti-Covid. Lo riporta il New York Times, spiegando che ora la società farmaceutica statunitense potrebbe non essere in grado fino al prossimo giugno di fornire altri quantitativi del suo prodotto agli Usa. Questo per gli impegni già presi con altri Paesi.

Brasile, superate le 177mila vittime

Il Brasile ha superato le 177 mila vittime di Covid dall’inizio della pandemia, 426 delle quali sono state registrate nelle ultime 24 ore. Lo rivelano i media locali. Le vittime sono esattamente 177.388, mentre i nuovi contagi sono 25.123, per un totale di 6.628.065.