coronavirus,-il-bollettino-di-oggi-8-dicembre-in-lombardia:-128-morti-e-1.656-nuovi-positivi

Nelle ultime 24 ore si registrano 1.656 nuovi positivi (di cui 162 ‘debolmente positivi) al Coronavirus in Lombardia su 16.276 tamponi processati (per un totale di 4.312.365) con un rapporto tra tamponi e nuovi casi del 10,1 per cento. In terapia intensiva ci sono 767 pazienti (-14) e 6.187 negli altri reparti (meno 175). I morti a causa del Covid sono 128 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 56) che portano il totale dall’inzio dell’epidemia a 23.208. I guariti e i dimessi sono 5.699 per un totale dall’inizio dell’epidemia di 297.290.



Coronavirus in Lombardia, i nuovi casi a Milano e nelle altre province:

Milano: 420 di cui 124 a Milano città ;

Bergamo: 48;

Brescia: 131;

Como: 143;

Cremona: 45;

Lecco: 46;

Lodi: 59;

Mantova: 212;

Monza e Brianza: 116;

Pavia: 172;

Sondrio: 74;

Varese: 137