Leggero aumento di casi di Coronavirus nel comune di Sanfront: sono infatti 25 gli attualmente positivi al Covid in paese. Di questi, fortunatamente, nessuno è al momento ricoverato in strutture ospedaliere, bensì si trovano tutti in quarantena presso il proprio domicilio. Non sono presenti, inoltre, casi di contagio presso la RSA cittadina.

Purtroppo, invece, Sanfront deve registrare un nuovo decesso.