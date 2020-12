champions-league:-lazio-brugge-in-diretta-su-sky,-barcellona-juventus-anche-su-canale-5

Archiviato il turno di Serie A di, chiusosi ieri sera, torna in campo oggi, martedì 8 dicembre 2020, la Champions League, competizione di cui Sky e Mediaset (per le partite in chiaro, su Canale 5) detengono i diritti tv. Sono quattro le squadre italiane coinvolte: Juventus, Lazio, Atalanta e Inter.

In particolare stasera tocca ai bianconeri di Andrea Pirlo, impegnati al Camp Nou contro il Barcellona. Cristiano Ronaldo (assente nella gara di andata, persa a Torino) e compagni sono già qualificati agli ottavi, ma per ottenere il primo posto nel gruppo devono vincere con almeno due gol di scarto (e con un risultato superiore al 2-0). In campo anche i biancocelesti di Simone Inzaghi, che per il passaggio del turno hanno a disposizione due risultati su tre.

Per le interviste del pre e post partita su Sky, a Champions League Show, in onda anche su Sky Sport 24, c’è Anna Billò. Al suo fianco Alessandro Costacurta, con Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò.

Mediaset risponde con Champions League Live, post-partita su Canale 5 condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Carolina Morace, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, martedì 8 dicembre 2020. Ricordiamo che le partite sono visibili in diretta anche in streaming su SkyGo, Now Tv e Mediaset Play.

MARTEDÌ 8 DICEMBRE

ore 18.55

Diretta Gol Sky Sport Collection (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

LAZIO-BRUGGE Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Giancarlo Nando Orsi;

bordocampo Matteo Petrucci

Diretta Gol Geri De Rosa

Zenit-Dortmund Sky Sport Football (satellite e internet) e Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Pietro Nicolodi

Diretta Gol Riccardo Gentile

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Collection (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

BARCELLONA-JUVENTUS Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Massimo Ambrosini;

bordocampo Giovanni Guardalà

Diretta Gol Federico Zancan

Lipsia-Manchester U. Sky Sport Football (satellite e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet)

telecronaca Nicola Roggero

Diretta Gol Paolo Ciarravano

PSG-Basaksehir Sky Sport 254 (satellite e internet).

telecronaca Daniele Barone

Diretta Gol Andrea Marinozzi