Cashback: l’app fa record di download ma non è attuabile

Cashback: riscontrati parecchi problemi sull’iniziativa lanciata dal governo per agevolare i pagamenti digitali, l’app non è attuabile.

Il piano extra cashback di Natale che il governo ha proposto per agevolare i pagamenti effettuati con valuta elettronica prevede un rimborso del 10% su una spesa massima di 1500€.

L’idea del governo era quella di trovare una soluzione per agevolare i pagamenti elettronici, per rendere le transizioni rintracciabili ma anche per aiutare le imprese. La legge di bilancio 2020 aveva previsto un fondo da 3 miliardi per il cosiddetto “cashback” che consisteva un sistema di restituzione che si dovesse basare sul numero di transizioni digitali effettuate. In poche parole più pagamenti con bancomat o carte, più rimborsi l’anno successivo.

Questa manovra sarebbe dovuta partite quest’anno con le prime restituzioni a Gennaio 2021. La crisi dovuta al coronavirus però ha rivoluzionato lo scenario, il fondo è infatti stato usato per il decreto rilancio.

Parte di quelle risorse sono state poi recuperate. Il governo è riuscito a stanziare 1,75 miliardi di euro, somma che però risulta essere poco più della metà dei fondi inizialmente destinati cambiando le modalità di ripartizione. Per il mese di Dicembre si prevede un rimborso di massimo 150€ a corrispettivo di una spesa di 1500€, somma che resterà invariata per il successivo semestre.

Questo è ciò che si legge nel decreto del MEF. Tuttavia sembrerebbero esserci non pochi problemi legati alla possibilità di accedere a tale bonus, tanti i problemi riscontrati dagli utenti.

App IO, problemi a Palazzo Chigi: “A breve soluzione”

Oggi, 8 Dicembre 2020, partono le iscrizioni al programma cashback. Il governo ha lanciato un app per gestire la pratica, riscontrando però più problemi del previsto. Le fonti di Palazzo Chigi dichiarano “In queste prime ore, tramite l’app IO abbiamo ricevuto oltre mezzo milione di richieste di aggiunta di carte nella sezione portafoglio, con picchi anche oltre 6000 accessi al secondo.”

Al momento le stesse fonti confermano che ci sarebbero già oltre 1 milione di utenti che hanno caricato un metodo di pagamento, numeri che risultano davvero impressionanti.

Palazzo Chigi rassicura che i rimborsi partiranno l’8 dicembre. Anche se questo enorme flusso di traffico sulla sezione portafogli sta causando problemi la soluzione dovrebbe essere trovata a breve. I problemi più comuni che gli utenti stanno riscontrando sono tutti errori riguardante il caricamento della propria carta sull’app. I problemi riguardano principalmente i nuovi utenti. Chi aveva già caricato i suoi dati per usufruire di altri servizi come il bonus vacanze ed avevano già registrato tutti i dati hanno riscontrato molti meno problemi.

Il maggior esponente dell’infrastruttura Pagopa si è scusata per il mancato funzionamento del servizio cashback e garantisce che chi di dovere è già al lavoro per garantire il corretto funzionamento dell’app e del servizio.