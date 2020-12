balotelli-ufficialmente-al-monza,-oggi-primo-allenamento.

Corsa, scatti, cambi di direzione. In attesa di ritrovare il pallone, è cominciata così la nuova avventura calcistica di Mario Balotelli al Monza: da questa mattina l’attaccante, che non gioca una partita dal 9 marzo, a Monzello si è sottoposto al primo allenamento individuale con il preparatore atletico, e il programma sarà lo stesso finché non sarà in condizione di unirsi al gruppo.

Al Monza l’attaccante classe 1990 ha ritrovato Kevin Prince Boateng, suo compagno ai tempi del Milan, a cui ha dedicato una storia su Instagram, con una loro foto in maglia rossonera e un messaggio che è anche una dichiarazione di intenti: “I fratelli non si perdono mai nel tempo! Torniamo presto, più vecchi ma più forti”. (ANSA).