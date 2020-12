Home » Tv » Andrea Scanzi » Andrea Scanzi: Salvini parla a caso, siamo a un passo dalla procurata pandemia

Andrea Scanzi, di recente nel suo intervento ad Otto e Mezzo ha duramente criticato la destra per i messaggi nocivi e dannosi che sta mandando in un periodo così delicato.

Andrea Scanzi è un noto scritto e giornalista del Fatto Quotidiano. Scanzi quotidianamente esprime il suo pensiero scagliandosi contro i politici e non per i loro comportamenti sbagliati.



Il giornalista del Fatto Quotidiano di recente ha duramente criticato la destra Italiana.



Nel suo intervento ad Otto e Mezzo, Scanzi ha condannato le affermazioni, e i comportamenti messi in atto da alcuni esponenti della destra Italiana.

In particolare attualmente uno dei temi più discussi è quello delle festività natalizie; la destra continua a fomentare il proprio elettorato ribadendo che le scelte del Governo sono ingiuste!

Andrea Scanzi: contro la destra italiana

Andrea Scanzi di recente ospite di Otto e Mezzo ha criticato alcune affermazioni fatte da degli esponenti della destra Italiana. Ecco le parole del giornalista:

“Ma chi se ne frega dei pranzi e dei cenoni. Siamo dentro una pandemia! Salvini non sa di cosa parla. Parla a caso, insiste col Natale. [. . .] ma davvero qualcuno pensa che la priorità sia sapere se si può mangiare il tortellino? Ma chi se ne frega!“.

Inizia così il duro attacco di Andrea, che continua spiegando che la destra seguita a lanciare dei messaggi pericolosi:

“Questa opera di costante discredito del governo, del CTS e dei dpcm è pericolosa, perché poi la gente ci crede. Infatti un elettore su 5 di Lega e Fratelli d’Italia non si farà il vaccino”.

Dati molto preoccupanti, ma c’è di peggio:

“C’è addirittura gente, politici e giornalisti di destra, che esorta a fare quello che gli pare a Capodanno. Fontana ha detto che è d’accordo con chi violerà le regole di Natale. Ma stiamo scherzando? Qui siamo a un passo dalla procurata pandemia, non si possono fare dichiarazioni così!”.

Andrea Scanzi è sconcertato e ha ribadito la pericolosità e la dannosità dei messaggi della destra!