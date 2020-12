adescava-minorenni,-arresrato-dai-carabinieri-a-limbiate.

Spread the love

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri a Limbiate (Monza) con l’accusa di violenza sessuale, adescamento e atti sessuali con minorenni. L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata firmata dal gip di Milano.

Secondo la ricostruzione della Procura avrebbe approcciato in strada tre ragazzine di 11, 13 e 14 anni, che avvicinava in sella alla sua bici, con l’intenzione di avere rapporti sessuali.Ad incastrarlo sono state due delle stesse ragazzine molestate che, riconoscendolo per strada, sono riuscite a fotografarlo di nascosto e consegnare le immagini agli investigatori. Il 66enne ha precedenti simili. . (ANSA).