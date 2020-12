A Mura il ristorante dove a Natale nessuno potrà andare, si attraversano altri 2 comuni per arrivarci.

Spread the love

Il ristorante Torenno, nel Bresciano, se non verrà tolto il divieto di passare da un Comune all’altro per Natale, Santo Stefano e Capodanno nei giorni di festa chiuderà perché i clienti non potranno arrivare.

Si trova infatti nel comune di Mura, 700 abitanti in tutto, ma in una frazione e per arrivarci la strada attraversa il territorio di altri due comuni, Casto e Vestone.

“Tanto vale restare chiusi – hanno detto i titolari a Brescia Oggi – anche se in teoria dovrebbero essere gli unici giorni in cui si può prevedere un po’ d’afflusso”.

“Avrebbero dovuto pensare a una deroga ai piccoli Comuni” hanno aggiunto. (ANSA).