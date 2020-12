vite-in-fuga,-il-finale:-ecco-cosa-succede-nell’ultima-puntata

Spread the love

Giunge alla fine, con l’ultima puntata, il lungo e tortuoso viaggio dei protagonisti di Vite in fuga, la fiction di Raiuno che in tre settimane ha raccontato le avventure della famiglia Caruana, che da Roma si è trasferita ad Ortisei con nuove identità per cercare di sfuggire a chi voleva incastrare il capofamiglia.

In questi ultimi episodi, i nodi verranno al pettine, ma per Claudio (Claudio Gioè), Silvia (Anna Valle), Alessio (Tobias De Angelis) ed Ilaria (Teclia Insolia) ci saranno degli ultimi ostacoli e decisioni da prendere che cambieranno ancora una volta le loro vite.

Cosa succede nell’ultima puntata di Vite in fuga?

Nel primo episodio, “Casiraghi”, Silvia e Claudio devono mettere da parte la loro ormai irrecuperabile crisi quando i loro figli spariscono nel nulla. L’Ispettrice Serravalle (Barbora Bobulova), intanto, vede i primi frutti delle sue indagini: i risultati di quanto fatto iniziano infatti a coincidere con il lavoro di Calasso (Francesco Colella) e Polito (Pierpaolo Spollon), che sono costretti a non avvalersi del suo contributo.

Nel secondo episodio, “Wilcock”, Claudio non può costituirsi, come aveva precedentemente pensato di fare: la sparizione di Alessio ed Ilaria cambia i suoi piani. Proprio lui, inoltre, deve affrontare un’ultima prova difficilissima: recarsi sotto copertura al Banco San Mauro ed incontrare il suo ex superiore Cristian Wilcock (Giancarlo Previati) durante una conferenza. Ma la sua missione sarà ostacolata dalla Seravalle, ancora sulle sue tracce.

Vite in fuga, come vederlo in streaming

E’ possibile vedere Vite in fuga in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.