Stati Uniti, Biden sceglie l’ispanico Becerra come ministro della Sanità

WASHINGTON – Il presidente eletto Joe Biden ha scelto l’ex deputato dem Xavier Becerra, 62 anni, procuratore generale della California come ministro della Sanità, puntando su un politico esperto per gestire la risposta del governo alla pandemia. Lo riporta Politico citando tre fonti a conoscenza della decisione.

Se la notizia sarà confermata e il candidato supererà l’esame del Senato, Becerra diventerà il primo ispanico a guidare il dipartimento per la sanità Usa. La scelta ha sorpreso molti perchè Becerra ha un profilo più legato alla giustizia penale, all’immigrazione e alla politica fiscale, tanto che a lungo era dato in pole position come segretario della Giustizia. Ma come procuratore generale della California, primo ispanico a ricoprire questo incarico, ha guidato l’offensiva legale di 20 Stati contro lo smantellamento dell’Obamacare ed è stato in prima linea nel partito democratico per la salute delle donne.

Per oltre vent’anni membro della Camera dei rappresentanti Usa, Becerra era diventato procuratore generale della California nel 2017 prendento il posto di Kamala Harris, ora vice presidente eletta, quando lei era stata eletta al Senato.

Per guidare i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l’agenzia federale preposta alla prevenzione delle malattie – scrive sempre Politico, citando due persone a conoscenza della decisione – Biden avrebbe invece designato Rochelle Walensky,



attuale responsabile delle Malattie infettive al Massachusetts General Hospital.

Walensky, docente di medicina alla Harvard Medical School, dovrà ricostruire un’agenzia sanitaria cruciale che durante la pandemia è stata esautorata dal governo Trump. Sostituirà Robert Redfield, che era in carica dal marzo 2018.

Verso una conferma degli Accordi di Abramo

Biden intende proseguire gli accordi di Abramo, ossia la normalizzazione dei rapporti tra Israele e i Paesi arabi, forse l’unica iniziativa di politica estera di Donald Trump che apprezza. Lo riporta Axios, citando diversi consiglieri del presidente eletto, che comunque aveva già manifestato questo orientamento. Continuare ad allargare gli accordi di Abramo, secondo Axios, potrebbe aiutare Biden a costruire una relazione positiva col premier israeliano Benjamin Netanyahu e con altri leader del Golfo Persico.

Inoltre potrebbe usare le ulteriori intese per indurre Netanyahu a fare dei passi per conservare l’opzione dei due Stati nel conflitto israelo-palestinese, come ha fatto Trump col suo amico Bibi costringendolo a rinunciare all’annessione di territori della Cisgiordania in cambio di un accordo con gli Emirati Arabi.