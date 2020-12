spari-a-pianura,-24enne-colpito-al-torace:-trasferito-in-ospedale

Poco prima delle 19 diversi colpi di pistola sono stati esplosi nel quartiere Pianura di Napoli. Un 24enne napoletano già noto alle forze dell’ordine è stato colpito al torace all’altezza dell’ascella.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato immediatamente all’Ospedale San Paolo in sella a uno scooter, accompagnato da un amico. È stato sottoposto a intervento chirurgico in emergenza ma attualmente non è in pericolo di vita.

L’episodio è avvenuto nella zona delle case popolari di via Torricelli, si sarebbe trattato di un agguato laddove sono in corso fibrillazioni da settimane. Dalle prime indagini della Polizia il 24enne sarebbe stato raggiunto dal colpo in via Cannavino. Restano ancora sconosciute le cause del raid.

