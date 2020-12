richiamato-hummus-di-ceci-per-la-presenza-di-pesticida-tossico-nei-semi-di-sesamo.-marca-e-lotti

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di Hummus di ceci a marchio Saclà per la presenza di sesamo contaminato tra gli ingredienti di due lotti di produzione. Il richiamo riguarda sia i prodotti in barattolo sia la linea di freschi bio.

Aumenta così la lista di prodotti ritirati per la presenza di ossido di etilene, un pesticida tossico e pericoloso, nei prodotti contenenti semi di sesamo. Stavolta è toccato all’Hummus di ceci a marchio Saclà.

Ecco i dettagli:

Marchio del prodotto: F.lli Saclà S.p.A.



Denominazione di vendita: Hummus di ceci



Lott’: AQN1903, AQN1201



Identificativo dello stabilimento/Produttore: CE IT 2353



Produttore e stabilimento: F.lli Saclà S.p.A – Asti (AT)Data di scadenza: 31/10/2021, 31/01/2022



Peso unità di vendita: 190 g

©Ministero Salute

Marchio del prodotto: F.lli Saclà S.p.A.



Denominazione di vendita: i Freschi per Te Hummus di ceci



Lotti: ABN2891294, ABN2891301, AB2892301, ABN3001301



Identificativo dello stabilimento/Produttore: CE IT 2353



Produttore e stabilimento: F.lli Saclà S.p.A – Asti (AT)Data di scadenza: 10/02/2021, 31/01/2021



Peso unità di vendita: 150 g

Non ne parla quasi nessuno ma è in corso un richiamo di massa che sta coinvolgendo centinaia di prodotti sia in Italia che in Europa. Nel nostro Paese, solo tra novembre e i primi giorni di dicembre, il Ministero della salute ha ritirato tantissimi alimenti, dal pane all’olio, dai mix di semi ai grissini venduti anche nei grandi supermercati. L’hummus di ceci è solo l’ultimo di una lunga lista.

Fonte: Ministero della Salute

