rai-yoyo:-le-avventure-del-coniglietto-bing-tornano-dal-14-dicembre

Feste natalizie, tempo di visioni di cartoni animati in famiglia con i bambini, ma anche tanta voglia di tornare piccoli per chi piccolo non lo è più, magari anche da un pezzo. C’è un appuntamento imperdibile per gli amanti dei cartoni animati in arrivo nei prossimi giorni su Rai Yoyo, il canale di Rai Ragazzi dedicato ai più piccini. Il riferimento è ai nuovi episodi del cartone animato “Bing“, che parte lunedì 14 dicembre alle ore 18:20 ed in replica la mattina seguente alle ore 9:25 e alle 6:50 sempre sulla rete diretta da Luca Milano.

Per chi conosce la serie e l’ha già vista non c’è bisogno di fare troppe presentazioni, mentre per si vuole approcciare per la prima volta a questo cartone due parole di spiegazione. Bing è un coniglietto che che affronta sfide che sembrano alla sua portata, si rivelano spesso più grandi di lui ma alla fine diventano superabili quando Bing trova la chiave giusta. La serie è tratta dai libri del pluripremiato autore e disegnatore Ted Dewan. In particolare è stata sviluppata avvalendosi di accurate ricerche pedagogiche, e costruita tenendo come primo obiettivo il coinvolgimento e il divertimento dei più piccoli insieme a un secondo livello di lettura utile a genitori ed educatori. “Bing” è stato finalista a Cartoons on the Bay 2015 e ha vinto l’Emmy Kids Awards nel 2016.

Nell’episodio per esempio dedicato al delicato momento della vaccinazione, un Bing entusiasta munito di stetoscopio irrompe nell’ambulatorio della dottoressa Molly e non vede l’ora di vaccinarsi per ottenere un adesivo del suo eroe preferito: ma deve aspettare il tuo turno e l’ultimo adesivo è già toccato alla sua migliore amica. Le sue lacrime semineranno il panico tra i piccoli pazienti ancora in attesa, forse fare il vaccino è davvero doloroso. Per fortuna un timbro scintillante della dottoressa sugellerà la bravura di Bing come paziente modello, restituirà a lui il sorriso e agli altri la fiducia nel medico e nella sua maestria nel fare i vaccini in modo rapido e indolore.

Come di consueto Bing saprà poi raccontare a suo modo, guardando in camera i suoi piccoli spettatori, ciò che è accaduto e come sia riuscito a capire la cosa giusta da fare: il suo angolo di riflessioni a voce alta e il suo linguaggio semplice e diretto stimolano il racconto delle esperienze, la riflessione sulle dinamiche relazionali e rassicurano sulla possibilità di trovare una soluzione.

Non resta dunque che dare l’appuntamento per la nuova serie di Bing che è fissato per lunedì 14 dicembre e per tutti i giorni alle ore 18:20 su Rai Yoyo (e Rai Play) con replica la mattina successiva alle ore 6:50 e alle 9:25.