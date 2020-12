prima-della-scala,-armani:-“uno-spettacolo-degno-di-milano”

“Uno spettacolo godibilissimo, che ha ricordato a molti i momenti stupendi vissuti in questo meraviglioso teatro”: così Giorgio Armani commenta lo spettacolo ‘A riveder le stelle’ che ha inaugurato la stagione della Scala. “Devo dire – aggiunge Armani, che ha seguito la serata da casa – che sono molto contento di come sono apparsi alcuni protagonisti con i miei abiti”. Per lo stilista, che ha vestito tante prime, compresa questa (suoi i capi indossati da molti artisti), quello andato in scena stasera è “uno spettacolo degno di Milano”.

Priima dell’ultimo titolo in scaletta ha preso la parola il regista Davide Livermore per dire “l’arte ci rende migliori, dà il senso alla nostra umanità. Ieri come oggi ripartiamo da qui, dalla cultura e dalla Scala. Solo con l’arte si può pensare tutti insieme di ritornare a riveder le stelle”. Livermore ha ricordato l’inaugurazione con Toscanini, del Piermarini ricostruito dopo i bombardamenti nel 1946 dopo la guerra. E ha definito ‘A riveder le stelle’ “un atto di militanza per ricordare che questo è il luogo in cui le persone hanno capito di essere cittadini”. E ancora: “Tutto l’arco costituzionale deve capire che questa è la prima azienda del Paese”.

Soddisfatto il sovrintendente Dominique Meyer: “Volevamo dare un segnale positivo, con tante voci, tutte in grande forma. Anche l’orchestra ha suonato meravigliosamente, hanno fatto un grande lavoro in modo molto concentrato, è stato bello vederli lavorare, danno forza ed energia”. Che ha sottolineato: “La Scala c’è, è in piedi e ha grande voglia di andare avanti, è uno spettacolo che dimostra la volontà di tutti i lavoratori del teatro di andare avanti”.

La Scala senza pubblico e senza applausi ha offerto di sè uno spettacolo del tutto inedito, a tratti surreale: niente proteste fuori dal Piermarini ma solo il suono dei mezzi di Atm che hanno reso omaggio alla Prima. E ancora il teatro quasi vuoto, solo con i giornalisti, e gli appassionati di opera a seguire lo spettacolo da casa. Con la diretta Rai. “Una prova d’amore per la lirica da parte della Scala e dei suoi principali interpreti con una scenografia sorprendente e spettacolare. La Rai è felice di aver potuto contribuire a una ‘Prima’ senza precedenti, considerate le circostanze e la rapidità con cui è stata ideata e realizzata”, ha sottolineato.il presidente della tv pubblica, Marcello Foa, a pochi minuti dalla conclusione di ‘A riveder le stelle’. “Sono orgoglioso del lavoro di Rai Cultura e del Centro di produzione di Milano che hanno dato prova di dedizione e professionalità in splendida, rinnovata armonia con tutti i collaboratori del Teatro alla Scala”, conclude Foa.