Ingredienti

200 g mascarpone

180 g farina

3 pz uova

150 g zucchine (parte verde)

120 g cavolfiore a cimette

100 g carote mondate

100 g piselli sgranati o edamame

100 g scamorza dolce

100 g olio di girasole

100 g latte

80 g cavolini di Bruxelles

50 g olive taggiasche snocciolate

50 g Grana Padano Dop

16 g lievito in polvere per pizze e torte salate

pesto

Durata: 1 h 45 min Livello: Facile Dosi: 12 persone

Per la ricetta del plum cake di verdure, tagliate tutte le verdure e la scamorza a dadini della stessa misura. Mescolate in una ciotola la farina con le uova, il latte, il grana grattugiato, il lievito e, per ultimo, l’olio. Una volta ottenuto un composto omogeneo, incorporatevi le verdure e la scamorza a dadini, le olive e i piselli, mescolando con cura. Rivestite con carta da forno 2 stampi da plum cake (da 1 litro) e riempiteli con il composto, rimanendo un paio di centimetri sotto il bordo.



Coprite gli stampi con un foglio di alluminio e infornateli a 180 °C per 25‐30 minuti. Togliete quindi l’alluminio e cuocete ancora per 40 minuti. Sfornate i plum cake, lasciateli raffreddare coricati su un fianco, infine sformateli e serviteli a fette, accompagnandoli con il mascarpone mescolato con 2‐3 cucchiai di pesto.