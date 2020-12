netflix,-the-crown-5-spoiler:-data-di-uscita,-trama,-cast

Secondo le dichiarazioni di Imelda Staunton, che sarà Elisabetta II nella quinta e sesta stagione della serie Netflix, e in base a quanto anticipato da “Deadline.com”, “The Crown 5” dovrebbe uscire nel 2022. Le riprese potrebbero iniziare nell’estate 2021. I primi anni ’90 al centro della trama. Cast rivoluzionato.

Dopo la discussa quarta stagione di “The Crown” su Netflix, i fan della serie e anche chi non ne ha apprezzato i nuovi episodi attendono la quinta parte.

Quando uscirà “The Crown 5” e quale sarà la trama?

The Crown 5 nel 2022? Il nuovo cast

In autunno, parlando alla trasmissione “This Morning”, Imelda Staunton, che interpreterà Sua Maestà Elisabetta II nella quinta stagione e nella sesta, aveva raccontato di aver già iniziato a lavorare sulla parte ascoltando e guardando filmati d’archivio della sovrana, in attesa delle riprese nell’estate del 2021.

Secondo quanto anticipato anche da Deadline.com, “The Crown 5” dovrebbe sbarcare su Netflix nel 2022, con tante novità nella trama e nel cast.

Mentre la Staunton assumerà il ruolo della Regina, Lesley Manville e Jonathan Pryce diventeranno rispettivamente la principessa Margaret e il principe Filippo, Elizabeth Debicki sarà Lady Diana.

Resta ancora da capire da chi saranno interpretati Camilla Parker Bowles e il principe Carlo Charles nella quinta e sesta stagione della serie. Di recente, tuttavia, Variety.com ha detto che Dominic West (“The Affair”) è in trattative per interpretare l’erede al trono.

“The Crown 5”: la trama

La quarta stagione di Crown ci ha portato fino alla fine dell’incarico di primo ministro di Margaret Thatcher (Gillian Anderson) al numero 10 di Downing Street, nel 1990. Dunque è ipotizzabile che “The Crown 5” parta più o meno da questo punto, con John Major come nuovo premier britannico.

Il matrimonio di Carlo e Diana in frantumi, il via alla “guerra dei Galles”, l’incendio del castello di Windsor: il 1992 è stato “annus horribilis” per la regina, come l’ha definito lei stessa pubblicamente.

Sempre nel 1992 è uscita la biografia-scandalo di Diana di Andrew Morton, con rivelazioni choc come la bulimia della principessa.

Tre anni dopo, nel 1995, Diana ha rilasciato un’intervista esplosiva a Martin Bashir su Panorama di BBC One, in cui ha parlato chiaramente della relazione extraconiugale del principe Carlo con Camilla Parker-Bowles: “Eravamo in tre in un matrimonio un po’ troppo affollato”.