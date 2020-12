marco-carta-si-sposa:-ecco-le-dichiarazioni-del-cantante!

Marco Carta sembra essere pronto per il grande passo verso il matrimonio. Ospite di Silvia Toffanin, il cantante si è raccontato senza filtri rivivendo la sua infanzia e la sua carriera.

Dopo l’arrivo del vaccino anti covid nel 2021 il cantante vincitore di Amici sarebbe pronto a sposare il futuro marito Sirio Campedelli. I due, che convivono a Milano e che si sono conosciuti attraverso amicizie comuni 6 anni fa, non vedono l’ora di concretizzare il tutto. E Marco, con le lacrime agli occhi, racconta alla conduttrice:

Sempre su Mediaset, in particolar modo negli studi di Domenica Live con Barbara d’Urso, il cantante aveva fatto pubblicamente coming out. Ecco cosa ha raccontato Marco a Silvia Toffanin:

E’ stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete.