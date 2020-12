Home » Tv » Barbara D’Urso » Live: audio shock della fidanzata di Brosio. Barbara d’Urso preoccupata

Cosa contiene l’audio shock di cui ha parlato Barbara d’Urso nel suo salotto di Live Non è la d’Urso? Quali parole ha pronunciato Maria Laura De Vitis sul fidanzato Paolo Brosio?

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis, la telenovela continua. E ora spunta un audio shock in cui Maria Laura confesserebbe che Paolo fa parte di un suo piano per arrivare al successo. L’audio incriminato è stato mandato alla d’Urso da Diego, il ragazzo con cui la giovane fidanzata del giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata paparazzata e si sarebbe baciata.

“Se loro stanno insieme io sono la regina d’Inghilterra”, sostiene Vladimir Luxuria, che rivolgendosi a Maria Laura le dice: “Avessi messo una foto tua con Paolo! Se uno sta insieme a una persona almeno una foto la mette..”. Barbara lancia un servizio e Brosio nel frattempo dice alla conduttrice: “Venire da te è come andare dal dentista…”. “Ma senza anestesia…”, aggiunge la d’Urso sorridente.

L’improbabile difesa di Maria Laura a Live

Maria Laura si giustifica immediatamente:

Se vogliamo parlare di questo audio che né io né lui abbiamo ascoltato, presumo che Diego abbia registrato una chiamata. Dopo che Diego ha continuato a chiamarmi, questa cosa ha incominciato a puzzarmi e ho capito che lui aveva dei doppi fini. Con il mio agente abbiamo deciso di farmi reggere il gioco a Diego per scoprire dove voleva andare a parare. Lui mi diceva “perché non facciamo una storia finta io e te?” e io ho incominciato a chiedere che cosa avremmo dovuto fare, per capire quale fosse la mossa successiva.

Mentre Roberto Alessi spiega alla 22enne che “il tuo agente ti ha mal consigliato, perché viene fuori una ragazza calcolatrice che ha sfruttato Paolo per i propri fini”, Vladimir si rivolge a Brosio: “Tu quando senti il profumo di donna vai in brodo di giuggiole. Paolo svegliati, ti sta usando!”.

Quando Laura insiste nel dire che è stata tutta una situazione organizzata con l’agente, Barbara scuote la testa, incredula. “Per te sarebbe un problema se io facessi ascoltare questo audio?”, chiede la d’Urso a Maria Laura. Paolo continua a sostenere che ci sono cose ben più gravi di cui non fa assolutamente menzione.

Barbara preoccupata per Paolo Brosio

Barbara d’Urso è preoccupata per Paolo Brosio:

Paolo, tu mi fai tanta tenerezza in questo momento, sono sempre stato dalla parte di Maria Laura e ho sempre sostenuto che l’amore non ha sesso e neppure età, sono felice che tu ti sei innamorato di una brava ragazza 22 anni e lei si è innamorata di te, non è un problema, resto perplessa di un audio in cui non c’entra altre persone in cui lei dice una cosa particolare di te e io che ti voglio bene da tanto tempo ti dico che è una frase particolare“.

Alessi rincara: “Io da amico ti avrei chiamato e ti avrei detto Paolo mollala”. Ma Brosio proprio non ne vuole sentire e infatti si rifiuta di ascoltare l’audio.