Home » News » Isola dei Famosi » Ilary Blasi, presenta il suo nuovo programma: “Fashion or Trashion”

In attesa di partite con la nuovissima edizione de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi non si annoia di certo. La signora Totti ha deciso di partire con una nuova avventura fai da te: Fashion or Trashion. Una rubrica su Instagram…

Confermata alla guida della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che dovrebbe partire la prossima privamera su Canale 5, Ilary Blasi prova a scaldare i motori con un programma creato da lei, Fashion or Trashion, con la partecipazione di sua sorella Melory e qualche altro suo opinionista per trattare di moda e dei look dei vip: da Chiara Ferragni ad Alfonso Signorini.

La signora in questa avventura è accompagnata dalla beauty coach Brigitte Valesh, dal make up artist Claudio Noto, l’hair stylist Alessia Solidani e come detto da sua sorella Melory Blasi, sorella di Ilary, grande appassionata di moda. Tutti insieme cercheranno di commentare i look dei vip, il loro trucco, i loro capelli…

Leggi anche: Isola dei famosi cancellata: Ilary Blasi è una furia?

Francesco Totti sorpreso: “Mo che ti sei invetata?”

Ilary Blasi ha definito Fashion or Trashion come “il coming outfit dei vip”. Un’esperimento social seguito anche da Francesco Totti che ha subito commentato: “Mo che ti sei inventata?”. Un commento pieno di like e tantissimi cuoricini per una coppia che piace molto al suo pubblico.

La prima puntata andata in onda giovedì sera è stata vista da oltre 100 mila persone. Non male per essere stato il primo appuntamento. Cinque minuti pieni di ironia che ha visto al centro della discussione gli outfit di Chiara Ferragni e Alfonso Signorini insieme con alcune delle concorrenti eliminate dall’attuale edizione del Grande Fratello Vip…

Presi di mira anche alcuni outfit di Ilary…

Ma sotto la lente d’ingrandimento delle sue opinioniste sono finiti anche alcuni look della stessa Blasi.

Perché come dice sempre lei: “Ricordate che negli armadi non ci sono solo gli scheletri, ma anche tante altre cose che fanno rabbrividire…”.