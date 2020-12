gf-vip:-zorzi-chiede-un-nuovo-amore-in-casa

Tommaso Zorzi di recente ha confessato di essersi innamorato di Francesco Oppini. Zorzi dopo aver rivelato i suoi sentimenti è sembrato molto turbato, e ha fatto un’importante richiesta agli autori.

Da pochissimo abbiamo assistito alla toccante uscita di Francesco Oppini dalla casa del Grande Fratello Vip. Una scelta molto combattuta, ma definitiva che ha fatto molto soffrire il giovane Tommaso Zorzi.

Tommaso nei giorni seguenti all’uscita di Francesco, dopo aver cercato di fare ordine tra i suoi sentimenti si è reso conto di provare qualcosa nei confronti di Oppini. Zorzi quindi ha rivelato ad alcuni dei suoi coinquilini di essere innamorato di Francesco! Ora teme di avere un confronto con lui, e per dimenticarlo ha fatto un‘importante richiesta agli autori.

Leggi anche: GF Vip: Zorzi pentito della confessione intima a Malgioglio

Tommaso Zorzi ha rivelato di essere innamorato di Francesco Oppini. Dopo essersi levato questo peso, adesso l’influencer ha paura di un possibile confronto con lui. Parlando con Stefania Orlando, Zorzi ha immaginato un eventuale incontro con Francesco e ha detto:

“Pensa se me lo mettono in casa per fare un confronto. La cosa è probabile. Si alza la serranda e io mio butto in piscina. Io vorrei che lui domani non fosse in studio, magari per un contrattempo. Così starei meglio. [. . . ]Ora ho il dubbio, come l’avrà presa? Pensa la fidanzata cosa avrà detto.[. . . ] Con il senno di poi ti dico ‘per fortuna che se n’è andato prima. Forse lui l’aveva già capito”.