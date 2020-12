gf-vip,-zequila-scrive-ad-aristide:-un-giorno-triste

Di cosa sta parlando l’ex vippone del GF Vip Antonio Zequila? Che cosa ha scritto al suo vecchio amico Aristide “Mummi” Malnati?

Antonio Zequia e Aristide Malnati sono stati due protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Tra i due si è instaurato un rapporto di profonda amicizia, che i due hanno saputo coltivare all’interno della casa più spiata d’Italia e poi anche all’esterno, finita l’avventura del reality show condotto da Alfonso Signorini in piena pandemia da Covid-19.

Il messaggio di Zequila ad Aristide Malnati

Un anno fa veniva come oggi, 7 dicembre, veniva a mancare il papà di Aristide e così Zequila ha voluto postare sul proprio profilo Instagram un messaggio molto affettuoso per il suo ex coinquilino vippone:

Caro Aristide….oggi 7 dicembre è un giorno triste per te…mi sento di testimoniarti la mia sacra e indelebile amicizia…fraterna..nata per caso…..ti stimo..perché sei un uomo colto e sensibile..vincitore assoluto non di uno ma di 1000 gfvip…..quando la cultura avrà valore….i corpi verranno meno esaltati….”ho detto tutto” direbbe Toto’… A presto….ti voglio bene…tuo fratello capone senior..

Un’amicizia profonda tra Zequila e Malnati

Come il giorno e la notte, ma legati dall’amore per la cultura e l’affetto peer la famiglia, oltre che dal dolore per la perdita di una delle persone più care al mondo, un proprio genitore, l’egittologo e l’attore avevano trascorso momenti molto intensi nella casa più spiata d’Italia, tra chiacchiere e confidenze. Si erano così molto avvicinati l’uno all’altro ed erano stati uno la spalla dell’altro. Ad un certo punto la loro amicizia sembrava essersi incrinata, quando in seguito a reazioni eccessive di Zequila il buon Mummi (è questo il soprannome che gli ha dato il suo amico Alfonso Signorini) aveva preferito prendere le distanze dal coinquilino. Ma evidentemente i chiarimenti erano stati sufficienti a far recuperare ai due il rapporto di amicizia che si era instaurato. Il delitto pensiero di Antonio nei confronti di Aristide ne è la prova…