gf-vip,-francesco-oppini-da-record:-share-pazzesco-solo-per-lui

Che cosa ha combinato Francesco Oppini? Al Grande Fratello Vip ha fatto il botti di ascolti durante il suo discorso, in cui ha fatto una rivelazione shock che ha sconvolto tutti, Tommaso Zorzi in primis…

Francesco Oppini è tornato a casa. Dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip lo scorso venerdì 4 dicembre 2020, ha potuto finalmente riabbracciare la fidanzata Cristina, che incominciava ormai a mancargli immensamente. Il legame tra i due è fortissimo e Francesco ha anche capito di voler mettere su famiglia con lei, ha voglia di diventare papà.

Gli ultimi giorni nel reality show condotto da Alfonso Signorini sono stati per lui davvero pesanti. Ma ora che è tornato a casa il suo viso ha cambiato espressione, gli occhi hanno ripreso a sorridere. Un post che è stato pubblicato da sua madre Alba Parietti parla chiaro. Il messaggio che la conduttrice e opinionista ha scritto a corredo dello scatto che ritrae suo figlio insieme alla fidanzata è dolcissimo e mostra tutto l’amore e l‘orgoglio di una mamma per suo figliola quale non ha risparmiato anche critiche quando è stat necessario:

Leggi anche: GF Vip: Francesco Oppini in crisi lascia il reality

L’amore vince su tutto e per fortuna c’è ancora qualcuno che per l’amore scala le montagne, lascia corone e vive i suoi sentimenti a pieno, senza domandarsi altro. Mio padre e’ stato così , così sono stati i miei nonni così per fortuna e’ @francesco_oppini_82 e davanti a due persone che si amano così tanto bisogna sorridere gioire perché il mondo si sta riempiendo solo di odio e tanta sofferenza . La vita è adesso .

Francesco fada solo il record di ascolti del GF vip

Mamma Alba è davvero orgogliosa del suo “bambino“, dell’uomo che è diventato e lo grida ai quattro venti. In un altro post, lunghissimo, ha voluto sottolineare l‘umanità del figlio e la sua capacità di arrivare dritto al cuore delle presone: non a caso il momento al Grande Fratello Vip che lo ha riguardato nell’ultima puntata di venerdì è stato il più visto di tutta la puntata, toccando il 33% di share.