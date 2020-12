gemma-galgani-commenta-l’esordio-cinematografico-di-giulia-de-lellis

Spread the love

Giulia De Lellis è indiscutibilmente uno dei personaggi più duttili e trasversali della tv e del web: dapprima, si è fatta conoscere dal pubblico come corteggiatrice a Uomini e Donne, poi si è calata nella veste di concorrente del Grande Fratello Vip, in seguito è diventata scrittrice, pubblicando un libro che ha riscosso un notevole successo, ed ora sta per debuttare nel cinema a fianco di Fabio Volo.

Una personalità decisamente camaleontica e capace di ricoprire più ruoli, compreso quello della influencer.

Gemma Galgani, grande personaggio di Uomini e Donne, scoperta la notizia, ha così commentato l’esordio di Giulia De Lellis nel mondo del grande schermo: “Sono felice, anzi strafelice per lei! Forza Giuly!”

Insomma, un importante attestato di stima e affetto quello dimostrato da Gemma verso Giulia De Lellis che si accinge a debuttare in un mondo di non facile accesso come il cinema.

Le due sono vecchie conoscenze, dal momento che avevano già avuto occasione di collaborare per il programma Giortì, targato Fascino, non ancora andato in onda.