Francesca Fioretti completamente nuda: libertà di essere

L’ultimo scatto pubblicato da Francesca Fioretti su Instagram, un foto ed un messaggio particolare per tutti i suoi followers.

Francesca Fioretti (Instagram)

Nella vita la ricerca di libertà è uno degli aspetti cruciali, soprattutto di questi tempi. Con l’imperversare dell’emergenza Coronavirus è proprio la voglia di uscire, liberarsi dalle catene delle restrizioni, a tenere banco.

Al momento, però, per una libertà piena bisognerà ancora guardare verso il futuro, nella speranza che questo difficile periodo per tutti possa finire il prima possibile.

Libertà di uscire, ma anche voglia di mostrare se stessi senza filtri, senza catene, il proprio essere. In soccorso di questa voglia di emergere oggi ci sono anche i social network, soprattutto quando non è possibile farlo in maniera fisica e concreta.

Francesca, niente paure

Francesca Fioretti è un personaggio che negli anni ha avuto diversi alti e bassi. Partita dalla partecipazione al Grande Fratello (quando ancora il programma non era Vip) nel 2009, la sua carriera ha visto tanti momenti particolari.

La fase più difficile della vita della bella napoletana è stata, senza dubbio, la scomparsa del marito Davide Astori: calciatore di professione, l’ex difensore della Fiorentina è venuto a mancare prematuramente.

Un arresto cardiaco, infatti, ha strappato Astori a questo mondo ed i suoi cari, facendo sprofondare ovviamente nel grande sconforto la stessa Francesca. Compagna innamorata ma anche madre premurosa, la Fioretti è andata avanti.

Lo ha fatto con grande personalità, ma soprattutto guardando alla piccola Vittoria, figlia di Francesca e Davide. Una madre non può fermare, la Fioretti lo sa, e così è ripartita anche dopo il tragico evento.

Libertà di essere

E cosi Francesca ha proseguito il suo cammino, da attrice a modella passando per influecer, un percorso che la sta portando a conquistare una fan base importante (ad oggi 388mila followers su Instagram).

Ma, come detto, la ricerca della libertà è uno dei valori essenziali. Lo avrà capito bene proprio la Fioretti, che negli anni ha dovuto lottare per riprendere in mano la sua vita.

E cosi ecco uno scatto dove è immortalata soltanto l’ombra di Francesca (apparentemente nuda) con un messaggio messo nella didascalia del post assolutamente eloquente.

“Libertà di essere. Una delle più grandi gioie della vita (per me). Paura? Di che! Io sono”, poche parole ma estremamente significative. Tanti i followers che hanno ammirato il messaggio della Fioretti.

Parole che testimoniano la voglia di mostrare se stessi, la realtà interiore che ognuno di noi possiede. Francesca, la sua libertà l’ha già conquistata.