elisabetta-gregoraci-teme-un’azione-legale-da-parte-dell’ex-marito?

Parole forti quelle che avrebbe pronunciato Maria Teresa Ruta sulla sua coinquilina, Elisabetta Gregoraci. Ieri sera, infatti, la Ruta si sarebbe appartata con Dayane Mello e Selvaggia Roma per una sana sessione di taglio e cucito sui coinquilini. E in questo frangente sarebbe stato fatto il nome di Elisabetta Gregoraci, con l’accusa che lei non si stia godendo fino in fondo questa esperienza. Le tre concorrenti del Grande Fratello Vip 5 non hanno potuto fare a meno di notare come la showgirl calabrese sembri molto trattenuta. Ma perché?

La spiegazione sarebbe arrivata da Maria Teresa Ruta, che avrebbe fatto capire di averci visto lungo in questa storia:

Diciamo che è come se volesse apparire inattaccabile dal fuori. Lei non vuole che le arrivino le lettere degli avvocati. Non avete ancora capito com’è la situazione? Lei non si sta divertendo sul serio. Anche quando facciamo le feste e indossiamo le parrucche, lei sorride, ma è sempre trattenuta, è un po’ meno. Non si diverte mai fino infondo è evidente. Ha un grande senso di responsabilità e non si lascia andare del tutto fonte: biccy.it

Le supposizioni su Elisabetta Gregoraci sembrano essere avallate dai gossip insistenti

Le parole di Maria Teresa Ruta potrebbero aver fatto centro. Questo perché sull’ultimo numero del magazine Nuovo, Riccardo Signoretti avrebbe riportato uno scoop interessante. Flavio Briatore sarebbe arrabbiato per quanto sta accadendo nella casa. E questo andrebbe a inficiare gli accordi di divorzio presi con Elisabetta Gregoraci che, pare, vogliano essere rivisti dal magnate. Ecco quanto riportato dal magazine secondo biccy.it: