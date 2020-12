Spread the love

Home » Tv » Barbara D’Urso » Domenica Live, Franceska Pepe vuole rivedere Vittorio Sgarbi

A Domenica Live, Franceska Pepe, accompagnata da sua mamma Eleonora, torna a parlare di Vittorio Sgarbi. L’ex gieffina vorrebbe rivedere Vittorio Sgarbi, vorrebbe avere un nuovo confronto con lui…

In studio a Domenica Live ospite di Barbara D’Urso si presenta Franceska Pepe accompagnata dalla madre Eleonora. Una goccia d’acqua. La signora ha raccontato Francesca, senza K, da piccola, ha svelato che doveva chiamarsi Fiammetta. Una bambina agitata, con un bel caratterino fin da piccola.

Da lì a poco Barbara D’Urso chiede alla mamma dell’ex gieffina se le sarebbe piaciuto Vittorio Sgarbi come genere. “Genero è un po’ troppo, c’è tanta differenza di età”. Ma Franceska non ci sta…

Franceska fa un appello a Vittorio Sgarbi

Leggi anche: Live Non è la D’Urso, Sgarbi insulta la Pepe: “Mi fai schifo”

Franceska precisa che “quello che ho raccontato l’ho detto anche a mia mamma. L’ho conosciuto a un evento, dopo Festival. Si è creata questa storia su di noi, non c’è stato nulla, nessun bacio. Non avrei problemi a dirlo, sono molto aperta”.

Poi grazie a Barbara fa un appello diretto a Sgarbi: “Vittorio, io ti stimo moltissimo come uomo, anche mia madre, ci terrei a un chiarimento civile con te in una prossima puntata”. Il critico d’arte accetterà l’invito? Sarà pronto a rivedere la ragazza? Ma quello con Sgarbi non è stato l’unico tema affrontato a Domenica Live.

Pace fatta tra Franceska Pepe e Matilde Brandi

Barbara D’Urso poi affronta un altro capitolo con Franceska Pepe. Il difficile rapporto con Matilde Brandi. L’ex ballerina doveva essere in studio, ma causa febbre, si è collegata da casa. Tra le due gieffine nella Casa sono volate più di una volta parole pesanti. Franceska Pepe una volta fuori aveva dichiarato sui social che la Brandi le avrebbe augurato le fosse tagliata una gamba, accusa respinta ancora una volta da Matilde Brandi:

“Non so cosa ti sia stato riferito. Io non ho mai detto quelle cose. Ti ho sempre difeso in Casa, sono stata l’unica”, Potrebbe interessarti: GF Vip: Sgarbi confessa la relazione “lampo” con Franceska Pepe

Anche la Pepe sembra pronta a tendere una mano verso la donna: “La rissa mai nella vita. Io mi sono molto scaldata e c’è stato un diverbio verbale. Non mi permetterei mai di alzare le mani su una donna e su nessuno”. Pace fatta? “Assolutamente”, dicono in coro le due donne per la felicità di Barbara D’Urso.