domenica-in,-l’appello-di-sileri-da-mara-venier-per-il-dpcm-natale

Il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri ospite di Mara Venier a Domenica In risponde alle ‘domande’ sul Decreto Legge e il DPCM per il Natale 2020 e lancia un appello perché si rispettino le norme, da quelle basilari come il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine, a quelle legate alle misure proprie adottate per

Il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri ospite di Mara Venier a Domenica In risponde alle ‘domande’ sul Decreto Legge e il DPCM per il Natale 2020 e lancia un appello perché si rispettino le norme, da quelle basilari come il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine, a quelle legate alle misure proprie adottate per il periodo 21 dicembre – 6 gennaio. “Voglio dire agli italiani che questo DPCM non è stato fatto con leggerezza ma con dolore” dice il Vice Ministro.