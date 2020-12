de-lellis-e-damante-ancora-insieme-a-dubai

Strano il destino. Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati ma entrambi sono volati a Dubai con i rispettivi nuovi compagni. Le loro strade non si sono mai incrociate in attesa di ufficializzare le proprie storie d’amore…

Andrea Damante e Giulia De Lellis ancora una volta a Dubai. Motivi di lavoro per entrambi. Ma al loro fianco negli Emirati Arabi c’erano i rispettivi nuovi compagni. Nessun revival tra di loro, nemmeno nessun contatto tra i due ex che finalmente sembrano aver ritrovato la serenità dopo la fine della loro tormentata storia d’amore.

Al fianco dell’ex tronista di Uomini e Donne c’è Elisa Visari, a quello dell’influencer il rampollo di famiglia, Carlo Gusalli Beretta. Due storie appena cominciate ma già piene di passione…

Mai una foto insieme per Andrea ed Elisa…

Leggi anche: Andrea Damante confessa su Giulia De Lellis

Una vacanza di lavoro documentata da entrambi sui loro seguitissimi social. Il dj veronese si è mostrato in spiaggia, con la sua tavola da surf per poi trascorrere serate in dolce compagnia in lussuosi ristoranti. Foto dove però la sua Elisa non compare ancora ufficialmente.

Anche la giovane attrice ha deciso di non mostrarsi ancora in sua compagnia. Non si capisce il perché visto che i luoghi immortalati su Instagram sono gli stessi. Probabilmente Elisa Visari, che ha conosciuto la popolarità grazie alla sua partecipazione al film come A casa tutti bene con la regia di Gabriele Muccino nel 2018 dopo aver preso parte anche a Don Matteo 11 nel ruolo di Rebecca, vuole prima capire se con Andrea può diventare qualcosa di serio e importante prima di mostrarsi in pubblico.

Nemmeno Giulia si è fotografata con Carlo

Come detto a Dubai c’era anche Giulia De Lellis accompagnata dal rampollo della famiglia Beretta. I due si sono goduti qualche giorno di relax nel mare del Golfo Persico. Momenti intimi interrotti solo da qualche servizio fotografico in cui l’influencer è stata impegnata. Ma tra le tante foto scattate non ce n’è nemmeno uno di loro due…

Una storia quella con Carlo che ha lasciato senza parole Andrea. I due erano amici, si frequentavano, condividevano anche le vacanze e momenti di divertimento. Poi attraverso i tanto amati social ha scoperto l’inizio di questa nuova storia d’amore. Ora sono tutti insieme a Dubai, per fortuna non si sono mai incrociati…

Potrebbe interessarti: Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano ufficialmente insieme