comunali,-sala-scioglie-la-riserva,-si-ricandida.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala al teatro Leonardo in occasione dell’incontro pubblico “Piazza Grande” a sostegno della candidatura a segretario del Pd di Nicola Zingaretti, Milano, 12 gennaio 2019.

ANSA / MATTEO BAZZI

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, correrà per un secondo mandato. “Alla fine di questa lunga riflessione ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco di Milano – ha spiegato Sala in un video sulle sue pagine social – In più riprese ho sottolineato che volevo essere totalmente sicuro e di avere le energie fisiche e mentali indispensabili per impegnarmi per un altro quinquennio Ora sento che posso farlo, anzi sento che voglio farlo”.

Il sindaco nel video sui social in cui ha annunciato la propria ricandidatura ha spiegato che è “fiero di avere potuto guidare Milano in un periodo così particolare, estremamente glorioso per i primi quattro anni e difficilissimo per l’ultimo.