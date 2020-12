christian-de-sica-a-domenica-in:-“e’-una-sorella”

Christian De Sica ospite a Domenica In rivela alla zia Mara alcuni dettagli sulle amicizie nate sul set: Massimo Boldi, Sabrina Ferilli, Paolo Conticini

Christian De Sica e moglie (getty images)

Uno dei personaggi più noti del cinema italiano si è dichiarato a Domenica In, ospite di Mara Venier nell’ultima puntata del programma. Christian De Sica ha parlato della sua vita lavorativa che lo ha portato a scalare la vetta del successo e ancora oggi, nonostante l’avanzare dell’età, è ancora molto attivo. Tanti altri attori hanno collaborato con il maestro e con la maggior parte è nata una bella amicizia. Massimo Boldi, Sabrina Ferilli, Paolo Conticini cosa ha detto sul loro conto?

Christian De Sica a Domenica In: di chi ha parlato?

L’attore Christian De Sica (getty images)

Grandi e piccini conoscono il talento del grande Christian De Sica, entrato nelle case di tutti gli italiani con i suoi cinepanettoni che da anni fanno divertire il pubblico. Durante l’intervista a Domenica In l’attore ha percorso la sua carriera insieme a Mara Venier, commentando gli attori e le attrici con cui ha lavorato. Partendo da Paolo Conticini ha affermato: “Paolo ha iniziato con me è bravissimo – ha detto – Tra noi è nata una bella amicizia e siamo ancora amici“. Molti infatti in questi ultimi anni si sono domandati se avessero ancora dei rapporti, visto che non si sono più visti insieme. Il presunto allontanamento tra Christian De Sica e Paolo Conticini scaturì dei dubbi dopo che l’attore romano fu assente al matrimonio dell’amico, che nel luglio del 2013 ha sposato la sua compagna storica, Giada Parra.

La sorella Sabrina Ferilli

Un’altra persona molto importante nella sua vita lavorativa e privata è Sabrina Ferilli, che per l’attore è molto più di una collega. “Sabrina è mia sorella – ha detto l’attore – Ogni anno vado in vacanza con Sabrina, quest’anno purtroppo non possiamo. Lei è molto di più di un’amica”.

L’attrice Sabrina Ferilli (getty images)

Sempre durante l’intervista, Christian De Sica ha spiegato che cerca sempre di lavorare con le stesse persone ecco perché nella maggior parte dei casi dal lavoro nascono belle amicizie.

