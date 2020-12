Home » Tv » Che tempo che fa: polemiche contro la Littizzetto

Bufera social contro Luciana Littizzetto e la sua battutaccia su Wanda Nara, la moglie del calciatore Mauro Icardi, a cavallo senza veli. Una battuta ripresa anche da Selvaggia Lucarelli…

Una battuta riuscita male o semplicemente non capita. Una volgarità, l’ennesima secondo altri. Di certo la battuta di Luciana Littizzetto su Wanda Nara nuda a cavallo non è piaciuta ai social.

“Chissà dove è finito il pomello della sella – scherza la Littizzetto – lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Queste le parole della comica, spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa che hanno scatenato un acceso dibattito a sfondo sessista.

Anche la Lucarelli contro la Littizzetto

Un tipo di ironia che non è piaciuta ai social, non a tutti almeno, senza dubbio a Selvaggia Lucarelli che ha deciso di condividere un post per esprimere il suo disappunto contro le battute sessiste. “Littizzetto e le battute su Wanda Nara: ‘Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile’. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel c**o. Io boh”. Tante le risposte, quasi tutte contro la comica torinese.

Il dibattito ha inizio. C’è chi scrive che certe “battute a sfondo sessuale pronunciate da una donna fanno ancora meno ridere ma danno solo disgusto”. Ma non è il solo: “La Littizzetto è di una volgarità assurda… Se certe battute le facesse un uomo lo avrebbero già radiato..”. Poi ancora: “Comicità fuori luogo, troppo volgare per finire in tv sulla Rai”. Ma c’è anche chi la difende: “Si chiama satira” e chi scrive che “non vorremo scomodare il sessismo e la questione femminile per questa battuta della Littizzetto, vero?”. Per chiudere con “La comicità della Littizzetto è al quanto discutibile. Però è anche vero che la foto in oggetto non porta certo a fare battute sulla fisica nucleare”.

Per il momento Wanda Nara ha deciso di non replicare a Luciana Littizzetto. Chissà se lo farà, magari con un’altra provocante foto…