Borsa, le banche tirano giù Milano, -0,8%.

La targa di piazza degli Affari di Milano in un’immagine d’archivio dell’8 ottobre 2008. ANSA / JENNIFER LORENZINI

La Borsa di Milano (-0,8%) rallenta, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche mentre è sugli scudi Moncler (+1,1%), nel giorno dell’acquisizione di Stone Island.

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 117 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,59%.

In fondo al listino Mps (-2,5%), in attesa delle nozze nell’ambito del risiko bancario italiano. In territorio negativo anche Intesa (-1,4%), Bper (-1,2%), Banco Bpm (-0,6%) e Unicredit (-0,4%), quest’ultima alle prese con la ricerca di un nuovo ceo. In controtendenza il Creval (+0,7%), con l’opa di Credit Agricole.

Seduta in calo anche per Prysmian (-2,2%), Leonardo (-1,6%) e Atlantia (-1,4%). In rialzo Diasorin (+1,6%), Amplifon (+1%) e Saipem (+0,6%). (ANSA).