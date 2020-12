all’ospedale-di-verduno-ricoverati-154-pazienti-covid

Spread the love

Numeri stabili all’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno: sono infatti 154 i posti letto attivati per pazienti Covid, così come segnalato nel precedente aggiornamento, datato 4 dicembre. Ricordiamo che, comunque, a fine novembre erano 177 le persone ricoverate per Coronavirus nella struttura di Alba e Bra.

Dei 154 pazienti Covid attuali, sono 8 quelli che si trovano in terapia intensiva. Sono invece 135 i ricoveri non Covid, di cui 4 in rianimazione.