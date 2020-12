Ingredienti

400 g passata di pomodoro

250 g pasta tipo capelli d’angelo

60 g pomodorini misti a piacere (piennolo rosso, verde tigrato, Pachino nero, datterino giallo)

aglio

olio extravergine di oliva

sale fino e grosso

Durata: 30 min Livello: Facile Dosi: 4 persone

Per la ricetta degli spaghetti al pomodoro, al profumo di arancia e maggiorana, tagliate i pomodorini in varie forme: quelli verdi e quelli neri a cubetti molto piccoli, quelli rossi a spicchi, a rondelle quelli gialli.

Conditeli con olio, sale e, a piacere, 1 spicchio di aglio. Lasciateli marinare per una decina di minuti, mentre proseguite nella preparazione della ricetta.

Fate imbiondire dolcemente 1 spicchio di aglio con la buccia in 1-2 cucchiai di olio, unitevi la passata di pomodoro e cuocete a fuoco medio fino a ridurla della metà: il risultato dovrà essere una salsa ristretta, concentrata e densa.

Cuocete brevemente i capelli d’angelo in abbondante acqua bollente salata, scolateli e mantecateli in una padella solo con 1 cucchiaio di acqua di cottura e 1 cucchiaino di olio.

Disponete al centro di ciascun piatto 1 cucchiaio di passata ridotta, accomodatevi sopra un nido di capelli d’angelo, guarnite con i vari pomodorini e terminate con poco liquido della loro marinatura. Servite tiepido.