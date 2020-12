oroscopo-paolo-fox-oggi-domenica-6-dicembre

Oroscopo di Paolo Fox le previsioni per oggi domenica 6 dicembre 2020: cosa dicono le stelle per l’amore, la salute e il lavoro? Scopriamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi

Come sarà questa domenica per i primi quattro segni dello zodiaco?!! Ariete, Toro, Gemelli o Cancro? Chi sarà il segno più favorito dagli astri? Ce lo svelano le previsioni del famoso astrologo Paolo Fox.

Domenica di considerazioni per l’Ariete, stop al malumore per il Toro. Gemelli troppo concentrati sul lavoro, giornata impegnativa per il Cancro..

Ma non è tutto! Vediamo nel dettaglio le altre novità per oggi domenica 6 dicembre 2020 di questi segni..

Oroscopo Ariete domenica 6 dicembre 2020

Dopo gli ultimi periodi di confusione, vi aspetta una giornata positiva. Le stelle riservano un magico 2021, lasciate libero sfogo ai progetti amorosi e approfittatene per consolidarli… chi invece ha visto traballare la propria storia, avrà modo di chiudere e ricominciare. I rallentamenti lavorativi hanno dato modo di poter riscoprire le vostre priorità, godetevele tutte! Il lavoro non è poi tutto nella vita.

Oroscopo Toro domenica 6 dicembre 2020

Cari amici del Toro questa giornata servirà per abbandonare il malumore che vi portate dietro dagli ultimi giorni della settimana, un po’ per noia un po’ per alcune scelte importanti di lavoro. In amore Giove suggerisce prudenza, nei giorni scorsi vi siete sfogati con lo shopping spendendo più di quello che potevate, ed ora siete in difficoltà, oltre ad aver fatto stranire chi vi sta accanto. Siate lungimiranti!

Oroscopo Gemelli domenica 6 dicembre 2020

La giornata è iniziata con il piede giusto e i progetti sembrano finalmente recare interesse e fiducia a tal punto da far gola a qualche investitore. Non è il momento di perdere tempo e rischiare di fermarsi, state facendo un ottimo lavoro. Avete dedicato meno tempo all’amore e il partner ve lo sta facendo pesare, non abbiate paura, fra qualche settimana avrete modo di recuperare.

Oroscopo Cancro domenica 6 dicembre 2020

Nonostante sia fine settimana, fate fatica ad avvertire quel senso di forza e liberazione che ormai manca da un bel po’ di tempo e, come se non bastasse, a peggiorare le cose avete Marte in aspetto contrario. Dovrete pazientare ancora poco, il 2021 vi farà risorgere e Venere stuzzicherà la voglia di innamorarvi, non ponetevi limiti e farete belle scoperte anche con persone molto diverse da voi.