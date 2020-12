nina-moric-totalmente-nuda:-la-chitarra-fa-da-vestito

L’ultimo scatto pubblicato da Nina Moric lascia poco spazio all’immaginazione, il messaggio accanto alla foto è eloquente.

Nina Moric (Instagram)

Bella, sensuale ed esplosiva, Nina Moric non manca mai di sorprendere i propri followers. Internet sta esplodendo per l’ultima uscita che ha mandato tutti in visibilio.

Le ultime settimane sono state particolarmente intense per la modella croata, che si è trovata a fronteggiare una marea di polemiche sia sui social ma anche in televisione. Il rapporto col figlio Carlos Maria ma soprattutto la questione aperta con Fabrizio Corona.

Foto, video ed audio Whatsapp hanno scandito l’ultimo periodo turbolento della Moric che, però, negli ultimi giorni sembra aver ritrovato il sorriso ma soprattutto la serenità, anche nel pubblicare nuovi scatti sui social.

Carlos Maria è a casa, accanto a lei, e dunque tutto sembra essersi risolto, almeno per il momento, anche se con Fabrizio Corona il rapporto continua ad essere decisamente teso.

L’ultimo scatto bollente

Instagram diventa per alcuni oggetto di rivalsa, soprattutto quando si vuole lasciare alle spalle un periodo complicato, e per la Moric l’ultimo non è stato sicuramente semplice.

Ed ecco comparire proprio sul suo profilo uno scatto eloquente, un grido di libertà che la stessa Nina ha lanciato a tutti i suoi seguaci, nel segno di una ritrovata voglia di mostrarsi sui social senza veli.

Cosi la foto pubblicata poche ore fa ha mandato in tilt tutti i suoi followers: la Moric è praticamente nuda, seno all’aria e sguardo intenso, diritto in camera, quasi a voler sfidare chi la sta osservando.

Soltanto una chitarra a coprire le nudità, lasciando pochissimo spazio all’immaginazione. La Moric è tornata più prepotente che mai, ed è Instagram il mezzo scelto dalla 44enne showgirl per rimettersi subito in carreggiata.

Il messaggio eloquente

Ma non solo lo scatto, bollente, che sui social ha ovviamente scatenato i fan per un ritorno col botto della Moric dopo le pesanti polemiche.

Anche la didascalia usata per l’occasione lascia trasparire proprio quel senso di rivalsa, quella voglia di volersi lasciare alle spalle la burrasca degli ultimi mesi.

“Giusto per ricordarmi che sono troppo fica“, scrive la Moric che non ha evidentemente problemi a mostrarsi come mamma l’ha fatta, affidandosi soltanto ad una chitarra per contenere le forme.

“Prossime foto saranno ancora più fantastiche! I am the best so fuq the rest”, la chiosa finale del suo post. Dobbiamo aspettarci, dunque, altri scatti hot e particolari da parte di Nina. Instagram impazza, ed ora sono tutti in attesa delle prossime foto della Moric.