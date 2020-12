Ingredienti

180 g farro perlato

100 g fave cottora

100 g fagioli occhiolina

100 g roveja

100 g fagioli tondini dell’Umbria

50 g cipolla

50 g carota

50 g sedano

50 g burro

1 spicchio di aglio

1 foglia di alloro

1 pezzetto di osso di prosciutto crudoo

1 pezzetto di prosciutto crudo

1 bustina di zafferano

basilico

pecorino fresco

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Durata: 1 h Livello: Facile Dosi: 6 persone

Per la ricetta della minestra di farro con legumi, mettete a bagno i fagioli, separatamente, per una notte (12 ore).

Tagliate la cipolla, il sedano e la carota a cubetti non troppo piccoli e rosolateli con il burro, l’aglio in camicia, il pezzetto di osso o di prosciutto e l’alloro per circa 3 minuti.

Unite il farro e fate cuocere per circa 15 minuti, poi aggiungete gli altri legumi e lo zafferano, profumate con qualche foglia di basilico e coprite tutto con circa 2 litri di acqua. Proseguite la cottura per circa 30 minuti: le fave si disferanno, mentre gli altri legumi resteranno interi. Regolate, infine, di sale e di pepe.

Distribuite la minestra nei piatti, condite con abbondante pecorino fresco grattugiato e un filo di olio e servite.