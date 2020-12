mamma,-imprenditrice-e-influencer:-a-tu-per-tu-con-elena-pisaltu

Oggi ci troviamo in compagnia di una grande lavoratrice, instancabile influencer, libera professionista e mamma di due bellissimi bambini: Elena Pisaltu.

Ciao Elena, sei specializzata in un mestiere che ‘non passerà mai di moda’. Quando hai capito che volevi occuparti di benessere e beauty?

Sin da piccola avevo la passione per smalti, trucchi e per la cura della persona in generale. Ovviamente, ai tempi, non pensavo di farne un lavoro.



A 16 anni ho iniziato a seguire i primi corsi professionali come hairdresser, estetista e make-up artist. Dopo è stato tutto un crescendo fino ad attingere alla formazione dei più grandi professionisti italiani, come Roberto Gotti, Diego Dalla Palma, Renata Castaňeda e Milena Vascon. Incontrare i miei maestri è stato come un sogno ad occhi aperti.



Sapevo che non potevo accettare compromessi: imparare dai numero uno era e continua ad essere un must imprescindibile.

Raccontaci come’è iniziata la tua avventura su instagram?

Ho iniziato pubblicando le foto dei miei lavori di estetica e nail art. Ben presto ho capito che non mi bastava. Mi sono detta: se su Instagram c’è chi ottiene grandi risultati, allora posso farlo anche io!!!



Questa frase mi ha accompagnato da quel giorno in poi.



Ovviamente non basta desiderare e decidere. L’impegno, lo studio e soprattutto il non scoraggiarsi di fronte le difficoltà, sono stati e sono i miei compagni di viaggio.



Tanta gente ha forti passioni; altri sono grandi lavoratori. Una sola di queste cose, non basta, bisogna definire una strategia che li richiami entrambi.

Quanto è importante al giorno d’oggi la bella presenza? È vero che la prima impressione, cioè, come ci si presenta agli altri conta moltissimo?

Siamo in un’epoca veloce, all’insegna dell’efficienza. Soprattutto le donne, sono messe a dura prova. Oltre ad essere madri, mogli e saper governare la casa, devono anche avere un lavoro ed essere affascinanti.



Quindi la mia risposta è sì. La donna è chiamata ad essere femminile ed attraente. Io ho raccolto la sfida e, infatti, su instagram mostro la vera me stessa, la mia famiglia e la mia quotidianità.



Credo che il vero valore aggiunto del mio lavoro sia proprio il mio essere autentica. Non bisogna “artefarsi” per piacere agli altri.

Ci parli della tua formazione con il noto Roberto Gotti? Come erano organizzate le giornate e i corsi?

Bellissime esperienze. Giornate lunghe ed impegnative: al mattino ci dedicavamo alla teoria; analizzavamo le linee del volto, i diversi tipi di pelle e i cosmetici adatti ad ognuna. Ho appreso che la bellezza è fatta anche di scienza.



Nel pomeriggio si svolgevano le sessioni pratiche con l’ausilio di modelle.



Non credo di saper spiegare…Certi risultati arrivavano ad emozionarmi. Roberto è un vero artista, lui va oltre il make-up.

Quando ti è venuta l’idea di creare un brand “tutto tuo”? E da dove nasce il nome?

Il sogno di avere un brand mio é nato quasi insieme al profilo Instagram. Tutto quello che è successo e ho in cantiere sta nella mia testa da allora.



Volevo dei prodotti esclusivi. Dovevo materializzare il mio progetto.



Sono riuscita ad avviarlo durante la pandemia.



La ricerca di formule particolari, con cui sono stati realizzati i prodotti, unici nel mercato italiano, sono state studiate da me e dal chimico dell’azienda produttrice.



Il brand “Elena Vanity Nails”, volevo fosse semplice e riferito a me, così come semplice è la comunicazione visiva.



Il logo lo ha realizzato una artista che ha saputo, magicamente, tradurre in un’immagine quello che volevo. Quando me lo ha mostrato, l’ho sentito subito mio.

Mamma a tempo pieno, moglie attenta, grande lavoratrice oltre ad essere un influencer con oltre 200mila followers. Ci spieghi come si fa “a far tutto”?

Ci tengo molto seguire la mia casa e ad occuparmi della famiglia. Quando non dai spazio ad un’alternativa, alla fine trovi il modo.



In tutto ciò, cerco di avere tempo anche per me stessa. Ci vuole autodisciplina e fare in modo di evitare gli imprevisti.



Devo dire che a casa vengo sostenuta ed anche…Sopportata. Ci sono giorni in cui l’appartamento si trasforma in un uno studio fotografico!