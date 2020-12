maltempo,-allarme-valanghe-nel-bresciano:-nevica-da-24-ore-e-non-sono-previsti-miglioramenti

E’ allarme su tutto il territorio montano della provincia di Brescia dove la neve che continua a cadere da 24 ore ha causato gravi disagi in quota con gran parte del territorio montano che è stato interessato da valanghe e frane causate dal maltempo. A confermare l’emergenza la Provincia di Brescia che sta monitorando la situazione per evitare nuovi disagi.

“Oltre alla valanga nei pressi del Bazena – hanno detto i tecnici della Provincia -, stiamo intervenendo a Collio e a Bovegno”. Le previsioni non danno miglioramenti per le prossime 24 ore con la neve abbondante. Nel pomeriggio di oggi la V Delegazione Bresciana del Cnsas è stata attivata dalla Provincia di Brescia per una valanga di circa 20 metri di lunghezza per 5 metri di altezza, scesa dal Monte Trabucco, in località Campolaro, lungo la strada provinciale che porta al Passo del Crocedomini. L’allertamento è avvenuto poco prima delle 15. La massa di neve ha coperto la strada ma non risultano persone coinvolte. Sul posto è arrivata una squadra di sei tecnici della Stazione di Breno, che ha raggiunto la zona con i mezzi fuoristrada per l’assistenza durante le operazioni di verifica e sgombero. Le squadre sono rientrate intorno alle 19. La strada provinciale al momento risulta chiusa e sono in corso altri accertamenti per valutare il pericolo di valanghe.

La Provincia di Brescia comunica, con post in aggiornamento sulla sua pagina Facebook, che a causa di una serie di valanghe sono state chiuse le seguenti strade provinciali: