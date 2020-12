giulia-de-lellis:-ecco-le-foto-inedite-sul-set-del-suo-film

Spread the love

Giulia De Lellis non finisce mai di stupire: la nota influencer ha stupito l’intera nazione quando ha rivelato che a breve debutterà nel mondo del cinema col film Genitori contro Influencer, diretto da Michela Andreozzi.

Si tratta di un lungometraggio in cui, a fianco della De Lellis che interpreterà se stessa, reciteranno anche Fabio Volo e Nino Frassica.

Una grandissima opportunità per la carriera di Giulia che fin qui ha dimostrato di cavarsela egregiamente in qualunque campo si sia cimentata.

Fiero della ragazza, ora attrice, anche il compagno Carlo Gussalli Beretta.

Sul giornale Chi, a proposito del film di debutto della De Lellis, spuntano le prime inedite foto scattate sul set:

Avvolta in un soprabito giallo e su vertiginosi tacchi a spillo rosa, notiamo una Giulia molto concentrata, intenta a leggere il copione per calarsi al meglio nel ruolo che ricoprirà . Grande attenzione le viene rivolta dagli addetti al settore per assicurarsi che la neo attrice si senta il più possibile a suo agio sul set.