fedez-sotto-shock:-fucile-puntato-in-faccia-a-leone

Ansia profonda in casa Ferragnez: Kevin sta mirando proprio il viso del figlio di Chiara e Fedez? Dalla storia pubblicata su Instagram, sembrerebbe proprio così. Che sta accadendo?

Un film può mettere ansia? Bé sembrerebbe proprio così. E’ quello che è accaduto a casa Ferragnez, scena subito pubblicata da Fedez per raccontare ai fan cosa è accaduto. Qualcuno minaccia il piccolo Leone? E lo fa con un fucile?

Ferragnez, la foto lascia i fan sbigottiti

I Ferragnez sono sempre molto attivi sui social ed anche ora, che Chiara aspetta una sorellina per Leone, vengono informati i loro fan con storie, foto e video di quello che accade loro durante la giornata. Ma una foto che è stata postata, ha attirato l’attenzione del web. Fedez ha infatti pubblicato lo scatto dove si vede Leone di spalle mentre viene “minacciato” con un fucile proprio all’altezza del viso del biondissimo angelo

Anche per Chiara e Fedez i grandi classici di Natale

E’ un classico: a Natale si guardano, con la famiglia o tra amici, i film natalizi, che hanno fatto la storia del Cinema. E così è accaduto a casa dei Ferragnez, che hanno fatto vedere al piccolo Leone, “Mamma ho perso l’areo”, capolavoro del 1990 con il piccolo Kevin (interpretato da Macaulay Culkin) protagonista della pellicola alla prese con l’abbandono, non voluto, e improvviso da parte della sua famiglia. Kevin resta solo, nella sua grande casa e dovrà far fronte a tante minacce: dalle problematiche più semplici, che per un bambino così piccolo sono insormontabili, fino a tenere a bada e difendersi da malviventi che cercano di entrare per rubare

Fucile contro il viso di Leone, Fedez posta su Is

Ed ecco che ad un tratto la scena del film mostra Kevin McCallister imbracciare un fucile e mirare verso lo schermo: in quel momento, Leone si trova proprio in piedi, lì davanti. E sembra davvero che Kevin stia per sparare al piccolo che, fra l’altro, non appare affatto spaventato. Così Fedez immortala con lo smartphone la scena particolar, che non si lascia sfuggire, e della quale rende partecipi i suoi fan. La foto viene pubblicata nelle stories di Instagram e nella didascalia si legge: : “Che ansia, sembra che Kevin stia minacciando Leo”. Ma ad avere ansia è solo Fedez

