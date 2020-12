Covid, Marsilio: “Da domani anche l’Abruzzo diventa zona arancione”. Ma il governo: “Nessun via libera, deve aspettare mercoledì”

Dopo 21 giorni in zona rossa, il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio ha firmato un’ordinanza per far tornare la regione in zona arancione e allentare così le restrizioni per contenere il contagio da Covid-19. In una nota dello staff del presidente si legge che “il ministro Speranza è stato informato prima dell’adozione del provvedimento”. Ma fonti di governo fanno sapere che la decisione è stata presa uniteralmente dal governatore: “La cabina di regia che monitora i dati di tutte le Regioni ha riconosciuto questa anticipazione che avrebbe potuto portare alla zona arancione nella giornata di mercoledì. La scadenza dei 21 giorni è però prevista per mercoledì, non per lunedì. Quindi non c’è avallo su questa ulteriore anticipazione”. Che sia domani o mercoledì, con l’ingresso dell’Abruzzo in zona arancione l’Italia entrerà in una nuova fase: nessuna Regione sarà più rossa e in lockdown.

Nella nota del governatore si legge che già da domani mattina 7 dicembre si applica in tutto il territorio regionale la disciplina prevista nelle zone arancioni per gli esercizi commerciali. Il completamento del percorso avverrà mercoledì 9 con la riapertura delle scuole. Marsilio ha “ritenuto di doversi assumere la responsabilità di evitare che un’applicazione letterale delle norme vigenti provocasse all’Abruzzo un trattamento sproporzionato e dannoso“. La responsabilità della riapertura è di Marsilio, “assunta in totale autonomia“.