coronavirus-nel-mondo,-in-california-lockdown-per-27-milioni-di-cittadini

L’epidemia corre in Usa, altro record

Corre veloce il coronavirus negli Stati Uniti, che ieri ha fatto registrare 230mila contagi, il nuovo record per il Paese, il terzo nel giro di tre giorni. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati invece poco più di 2.500. Gli esperti temono che i numeri diventino ancora più grandi nei prossimi giorni perché nell’ultima settimana numerose famiglie si sono spostate per celebrare il giorno del Ringraziamento. Gli Stati Uniti sono già di gran lunga l’area che in termini assoluti è stata colpita maggiormente dal Covid-19: i decessi hanno superato quota 280 mila.



Troppi ricoveri in California: due regioni in lockdown

Si allarga il lockdown in California contro la pandemia: dopo l’area della baia di San Francisco, l’ordine di stare a casa per almeno tre settimane entra in vigore dalla mezzanotte locale di domenica per circa 27 milioni di abitanti nelle regioni della California meridionale e della Valle di San Joaquin, che comprendono Los Angeles e San Diego. L’ordine di stare a casa scatta per il boom di ricoveri in terapia intensiva per il coronavirus. Il dipartimento della Sanità della California ha ordinato il mini lockdown in queste due regioni dopo che la percentuali di letti liberi in terapia intensiva è scesa sotto il 15%, rispettivamente al 12,5% nella California del Sud e all’8,6% nella San Joaquin Valley.

Dovranno restare chiusi i bar, le birrerie, i parrucchieri e i barbieri. Nei negozi la capacità dovrà essere ridotta al 20%. Ai governi locali è data la possibilità di imporre misure ancora più stringenti. In California sono stati registrati oltre 1,3 milioni di casi di Covid-19 e quasi 20.000 morti. Attualmente oltre 2.100 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva.