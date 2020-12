beautiful,-una-vita,-il-segreto-e-daydreamer:-anticipazioni-oggi-6-dicembre-2020

Anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita, Il segreto e DayDreamer – Le ali del sogno del 6 dicembre 2020: Flo scopre che Wyatt vuole sposare Sally e si sente male. Mauro San Emeterio continua a indagare sulla scomparsa di Marcia e arriva a Cesar Andrade, un trafficante di ragazze brasiliane. Don Filiberto, nel bosco per tendere un agguato a Mauricio, viene portato via da alcuni uomini. Al risveglio si ritrova incatenato in un sotterraneo, tra uomini incappucciati… Can scappa dalla città, Sanem lo segue. Intanto Huma contatat Polen…

Beautiful: anticipazioni 6 dicembre 2020

Flo viene a sapere che Sally e Wyatt hanno intenzione di sposarsi. La proposta è stata fatta alla Spectra dal giovane Spencer e questo manda in crisi Flo. A comunicarglielo è stato lo stesso Wyatt: Flo ha un malore alla notizia.Quinn cerca di dissuadere il figlio dal suo proposito, non ritenendo Sally all’altezza del ragazzo.

Leggi anche: Beautiful, DayDreamer, Una vita e Il segreto cambia tutto: in onda tutti i giorni

Eric Forrester informa la moglie delle gravi condizioni in cui versa Katie. Brooke e Donna si sottopongono al test per capire se sono compatibili: vogliono infatti donare il proprio rene alla sorella, che in passato aveva ricevuto il cuore dal fratello Storm. Sally, avvisata da Wyatt, informa Flo dei problemi di salute di Katie, che è sua zia.

Appuntamento alle 14 su Canale 5.

Una vita: anticipazioni 6 dicembre 2020

Mauro San Emeterio continua a indagare sulla scomparsa di Marcia. Genoveva propone a Felipe di dargli una mano a cercare la Sampaio. Ovviamente è solo un modo per riavvicinarsi all’Alvarez – Hermoso. Per l’ex ispettore Genoveva e Ursula Dicenta sono coinvolte nel rapimento di Marcia.

San Emeterio scopre inoltre che dietro lo sfruttamento di ragazze brasiliane c’è un tale di nome Cesar Andrade. Felipe va in crisi e fa un colpo di testa: si rivolge a una prostituta che conosce e le chiede di fare delle ricerche per conto suo.

Mauro, spacciandosi per un uomo d’affari, ottiene un appuntamento a casa dello sfruttatore. Felipe manderà tutto all’aria?

Appuntamento alle 14.20 su Canale 5.

Il segreto: anticipazioni 6 dicembre 2020

Don Filiberto è stato rapito da alcuni uomini. Quando si riprende, si ritrova in un sotterraneo, incatenato, con un uomo incappucciato che ne attendeva il risveglio.

Potrebbe interessarti: Beautiful anticipazioni 2 febbraio 2020 i documenti segreti di Flo

Donna Francisca se ne va da La Habana con Raimundo, che è ancora in stato catatonico. La marchesa rivela a suo figlio Tomas che non è figlio di Simon Castro. Gli chiede però di mantenere il segreto; in cambio manifesta approvazione verso le sue idee di ammodernamento della miniera, Poi lo invita a convincere Adolfo a non sposare Rosa.

Donna Begona è uscita dall’ospedale psichiatrico e raggiunge le sue figlie alla Casona. Marta, Rosa e Carolina sono felicissime di poter riabbracciare la madre. Non sono altrettanto contente Don Ignacio e Manuela: che cosa nascondono alle ragazze?

Appuntamento alle 14.50 su Canale 5.

DayDreamer: anticipazioni 6 dicembre 2020

Can sta vivendo momenti di alta tensione e decide di lasciare la città per stare un po’ da solo. Suo fratello Emre, però, rivela alla madre dove sia andato suo fratello. Rivela però la destinazione sbagliata. Teme infatti che Huma possa usare le informazioni per i propri fini. E infatti la donna chiama subito Polen per convincerla a raggiungere il figlio.

Sanem, invece, sa perfettamente dove è il Divit e lo segue. Leyla vuole avere con Emre un rapporto esclusivamente professionale. Tra Cengiz e Ayhan si rompe qualcosa…

Appuntamento alle 16.20 su Canale 5.