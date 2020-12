Home » Tv » Beautiful » Soap Opera » Beautiful anticipazioni dal 7 al 13 dicembre 2020: il piano diabolico di Thomas

Scopriamo insieme le anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 7 al 13 dicembre 2020.

Vediamo insieme i risvolti della soap americana The Bold and the Beauty negli episodi che saranno trasmessi la prossima settimana dal 7 al 13 dicembre 2020. L’attenzione dei fan sarà guidata di nuovo su Thomas e i suoi incredibili intrighi.

Riassunti episodi dal 7 al 9 dicembre: Thomas mette zizzania tra Ridge e Brooke

Il cambiamento di Thomas dopo l’incidente ha forse ingannato Ridge, ma difficilmente prenderà Brooke di sorpresa. Eppure il giovane Forrester sta preparando un nuovo inganno, proprio ai danni della coppia Ridge e Brooke. Il suo scopo è quello di riuscire a farli lasciare per sempre. Thomas potrebbe avere un’informazione che provocherà la furia di Brooke. Infatti il giovane Forrester viene a sapere da Danny che Ridge ha passato qualche ora in compagnia di Shauna e che sono stati visti anche uscire insieme da una stanza la mattina seguente. Thomas fa in modo che Brooke lo scopra e nulla servono le giustificazioni di Ridge. Il Forrester senior non capisce come abbia fatto sua moglie a sapere della notte passata con Shauna, ma parlando con Danny e Thomas capisce il piano escogitato da suo figlio. Forse questa volta Ridge capisce che Thomas ha davvero bisogno di aiuto.

Riassunti episodi dal 10 al 13 dicembre: il patto di Hope, Liam e Brooke

Shauna è stata informata dalla figlia che Katie è in gravi condizioni. Decide quindi di fare visita alla donna in ospedale, ma la reazione della Logan non è affatto positiva. Bill caccia allora Shauna dall’ospedale e la invita a non tornare più. Shauna non la prenderà bene e deciderà di vendicarsi di questo affronto. Nel frattempo Hope e Liam sono preoccupati per Douglas, impaurito per l’ennesima volta dal padre. La coppia si confida con Brooke e insieme si rendono conto che Thomas non è in grado di prendersi cura del figlio. Inoltre la Logan ha ormai capito che la rivelazione di Danny è stata pilotata da Thomas. Il piano del Forrester ormai è chiaro, ma nonostante questo, la storia di Brooke e Ridge sembra ormai arrivata al suo epilogo. Ridge avrebbe dovuto parlarle di quello che è successo con Shauna, invece ha preferito mentirle.