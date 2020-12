Beatrice Valli: “Abbracciati si possono superare le difficoltà”

Beatrice Valli si mostra su Instagram in una veste sicuramente insolita e lancia un messaggio si speranza nonostante il periodo particolare.

beatrice valli (instagram)

Beatrice Valli con oltre 2 milioni di followers è una delle “regine” di Instagram con un gran seguito che le permette di ricevere riconoscimenti di ogni tipo. Si tratta di un’appassionata dello spettacolo e della moda che apparendo in tv sporadicamente è riuscita a ritagliarsi il proprio spazio.

Per lei infatti nel 2014 c’è stata la partecipazione ad Uomini e Donne. Una trasmissione di culto soprattutto in quel periodo e che le ha permesso pian piano di acquisire successo. Ecco quindi che proprio nel salotto di Maria De Filippi ha intrapreso una storia d’amore con Marco Fantini. Lui è infatti l’uomo che si vede nella foto in evidenza del nostro articolo.

Beatrice Valli sempre più social

beatrice valli (instagram)

I social e la popolarità acquisita le hanno permesso di essere riconosciuta anche e soprattutto dai brand più famosi d’Italia. Ciò ha contribuito a permetterle di partecipare alla Mostra del cinema di Venezia. Qui è dove praticamente le persone più famose hanno almeno una volta nella vita percorso il red carpet.

Emozione e possibilità che è stata quindi concessa anche a lei che non s’è l’è fatta sfuggire. Anzi, ha dato adito al suo bel corpo e a tutta la sua eleganza e leggiadria. Insomma, ancora una volta ha dimostrato di saperci fare in ogni ambito e di saper ‘calcare il palco’.

La fotografia che dà speranza alla popolazione

Ecco che si mostra con in un abbraccio davvero spassionato con suo marito. Un momento d’intimità che viene postato sui social e che lo rende quindi ‘unico‘ anche per i suoi follower.

Un modo per smorzare gli animi ed essere più sereni in un periodo come il Natale che dovrebbe essere vissuto in allegria, ma che a causa dell’espandersi del contagio da Coronavirus sicuramente ci vedrà impegnati in maniera diversa.